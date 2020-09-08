Путин поручил Кобзеву обратить особое внимание на завершение работ по соцобъектам в Тулуне

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал во вторник поручение временно исполняющему обязанности главы Иркутской области Игорю Кобзеву взять на особый контроль завершение работ по восстановлению социальных объектов в Тулуне.

"По моим данным, из 116 объектов социальной сферы работа завершена по 26", - констатировал президент. Он отметил, что понимает, что в связи с пандемией график работ по восстановлению этих объектов был скорректирован.

"Но обратите на это самое пристальное внимание, потому что ведь это какие объекты - это школы, детские сады, это объекты здравоохранения. Я вас прошу на это обратить особое внимание", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.