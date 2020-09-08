Путин проверит, как предоставляется жилье пострадавшим от паводка жителям Тулуна

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет подробного доклада о том, как решается жилищная проблема пострадавших от прошлогоднего паводка жителей Иркутской области.

"Очень важный и чувствительный вопрос - обеспечение пострадавших от паводка граждан новым жильем, мы многократно к этому вопросу возвращались, было принято решение, что люди, утратившие жилье, получат жилищные сертификаты или ключи от новых квартир, в том числе в новом комплексе в микрорайоне Угольщиков, по-моему, на 66 квартир", - сказал глава государства. Он связался с властями и жителями Тулуна по видеоконференции, чтобы обсудить, как ликвидируются последствия ЧП. Президент обратил внимание, что "в приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей".

"Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа", - потребовал глава государства.

Также он намерен узнать "о ситуации с капитальным ремонтом пострадавших жилых домов, учитывая, что прошло уже более года, и в целом - выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов, довольны ли люди их качеством, есть ли до сих пор проблемные вопросы". Кроме того, Путин поручил доложить, "все ли предусмотренные выплаты произведены, как организованы меры поддержки пострадавших сельхозпроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса". Президент напомнил, что местные жители неоднократно обращались к нему с этими вопросами.