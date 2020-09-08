Росприроднадзор выявил 139 нарушений в ходе внеплановой проверки НТЭК

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования <...> провела внеплановую выездную проверку в отношении АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", осуществляющего деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (г. Норильск, Красноярский край). <...> В ходе проверки выявлено 139 нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил 139 нарушений в сфере охраны окружающей среды во время внеплановой проверки Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), сообщили ТАСС во вторник в ведомстве.

Отмечается, что за время эксплуатации на ряде объектов не осуществлялись не только реконструкции, но и капитальный ремонт, основное оборудование (очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) устарело и находится в физически изношенном состоянии.

Кроме того, на объектах отсутствуют системы контроля утечек нефтепродуктов, обеспечивающие их раннее обнаружение, оперативную локализацию и ликвидацию последствий разливов нефтепродуктов. Также в ходе анализа сточных вод, которые осуществляет компания, обнаружены превышения содержания загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов, приводящие к загрязнению водных объектов.

"За нарушения природоохранного законодательства Росприроднадзором будут составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического лица - АО "НТЭК", а также в отношении 7 должностных лиц АО "НТЭК", допустивших нарушения обязательных требований", - говорится в заключении.

Об аварии

Авария с одним из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.