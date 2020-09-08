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Пандемия COVID-19
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Эксперт: первая волна коронавирусной инфекции в России еще не закончилась

Поэтому о второй волне речи не идет, заявил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико Антон Новодережкин/ТАСС
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первая волна коронавирусной инфекции в России еще не завершилась, поэтому о второй волне речи не идет.

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Об этом сообщил во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на пресс-конференции в режиме онлайн.

"О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась, и продолжает увеличиваться число новых случаев?" - сказал он.

По словам Брико, рост новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией говорит о сезонном повышении заболеваемости.

"Сентябрь - это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости. <...> Не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это (рост заболеваемости - прим. ТАСС) будет зафиксировано", - пояснил эксперт.

 

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