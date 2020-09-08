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Пандемия COVID-19

"Вектор" впервые опубликовал фото вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются эпитопы - синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу
Описание
© Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы. Этот факт отражен в названии вакцины. "ЭпиВакКорона" - эпитопная вакцина против коронавируса", - говорится в сообщении.

При проектировании вакцины из ее состава исключили элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма, в частности антителозависимое усиление вирусной инфекции у вакцинированных людей. Организм в ответ на появление чужеродного белка формирует полноценный антительный и клеточный иммунитет. "На доклиническом этапе вакцина уже показала свою эффективность и безопасность", - отметили в ведомстве.

 

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