Путин пообещал передать Сечину слова благодарности жителей Тулуна за новую школу

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал передать главе "Роснефти" Игорю Сечину слова благодарности от жителей Тулуна за возведенную в городе школу. Об этом он заявил во вторник на совещании о ликвидации последствий паводка в Тулуне Иркутской области, комментируя выступление в режиме видеоконференции директора школы Натальи Болдуевой.

Новое здание учебного учреждения построила на свои деньги компания "Роснефть". "Вчера у руководителя компании "Роснефть" Игоря Ивановича Сечина был день рождения. Мы вместе с поздравлениями передадим ему и слова благодарности за тот подарок, который был сделан вашему городу", - сказал Путин. Болдуева согласилась с этим, отметив, что это "бесценный подарок к 1 сентября".

Ученикам новой школы глава государства пожелал успехов и всего доброго. "Надеюсь, что это образовательное пространство со всем оборудованием, которое там (в школе) есть, поможет вам осваивать знания, поможет вам в будущем стать студентами средних и высших учебных заведений, найти свой путь в жизни", - резюмировал он.

Президент РФ в июне - сентябре 2019 года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводком, в том числе дважды приезжал в Тулун.