В Тулуне до конца года за счет средств РЖД построят три многоквартирных дома

ТАСС, 8 сентября. Строительство трех многоквартирных домов, которые возводятся за счет средств РЖД в иркутском Тулуне, завершится до конца текущего года, две новостройки уже готовы к заселению. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным по ситуации с восстановлением инфраструктуры Тулуна после паводков.

"За счет средств РЖД осуществляется строительство трех многоквартирных домов в Тулуне, два их них уже построены, жители в ближайшие дни будут заезжать. Один дом будет построен до конца года", - сказал Кобзев.

Он также добавил, что еще один многоквартирный дом строится на средства РЖД в городе Нижнеудинске, который также пострадал из-за прошлогодних паводков.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.