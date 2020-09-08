Путин считает хорошей идею об объявлении Года Байкала

"Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкла, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая", - сказал глава государства, подводя итоги совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы в ближайшие годы провести Год Байкала.

Глава государства обратил отдельное внимание на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. "Еще раз подчеркну: пренебрежительное отношение к природе, тем более, к уникальной байкальской экосистеме абсолютно недопустимо", - заявил он, напомнив, что в прошлые десятилетия было допущено много ошибок.

Путин отметил, что практически все данные в июле поручения врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым отработаны. "Но мы поняли сегодня в ходе обсуждения, что есть еще, над чем работать дальше. Подписанный план мероприятий и меморандум, о котором шла речь, <...> по расширению БАМа и Транссиба, неукоснительно должен исполняться. Прошу обратить на это ваше внимание", - поручил российский лидер.

Президент также призвал наладить постоянную системную работу в сфере охраны и сбережения лесного фонда. Он уточнил, что имеет в виду профилактику пожаров, восстановление лесов и пресечение незаконных вырубок, которые являются общенациональными проблемами.

Сохранение лесов на Байкале

Путин также дал поручение главе РЖД по сохранению лесов в районе Байкала.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил Путину о подписании меморандума с РЖД, заверив, что будет нести персональную ответственность за происходящее на Байкале. "Важно, что отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью", - подчеркнул он. Выслушав этот доклад, Путин по телефону связался с главой РЖД Олегом Белозеровым и также расспросил о предпринимаемых мерах.

Президент подчеркнул, что вопрос вырубки лесов при расширении БАМа и Транссиба беспокоит население. Глава государства поручил Белозерову находиться "в самом тесном контакте" с руководителями региона, муниципалитетов, с экологическими организациями и общественностью. "Я вас прошу быть в самом тесном контакте и все договоренности исполнить", - потребовал Путин.

В новость были внесены изменения (14:15 мск) - добавлена информация о поручении президента глава РЖД