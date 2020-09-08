Омский суд оштрафовал шесть участников несанкционированного митинга в поддержку Фургала

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска назначил штраф в размере 10 тыс. рублей шести участникам несанкционированной акции 1 августа в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

"Центральным районным судом г. Омска был вынесен ряд постановлений по делам об административных правонарушениях <…> по факту того, что 01.08.2020 <…> в составе группы в количестве около 60 человек привлеченное лицо приняло активное участие в проведении несанкционированного публичного мероприятия (шествия), по которому в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления не подавалось уведомление о его проведении. <…> Привлеченным лицам назначено наказание по данной статье в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что оштрафованы шесть человек. "По некоторым из них было по два материала - по митингу (участие в несанкционированном шествии - прим. ТАСС) и по отсутствию масок. Такие материалы были объединены в одно производство", - сказал собеседник агентства.

В пресс-релизе отмечается, что участники шествия игнорировали требования полиции прекратить участие в незаконном публичном мероприятии.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах.