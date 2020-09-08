Путин поручил оперативно выделить деньги на объекты для защиты от паводков в Приангарье

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину своевременно выделить средства на объекты, необходимые для защиты от паводков в Иркутской области. На совещании о ликвидации последствий паводка в городе Тулуне во вторник он заявил, что крайне важной задачей является обеспечение безопасности жителей региона, прежде всего, снижение рисков подтопления в период паводков, "для этого следует в полном объеме и в срок возвести дамбы и другие защитные сооружения".

"Прошу правительство в целом обеспечить софинансирование объектов, необходимых для защиты территорий Иркутской области от подтоплений", - добавил Путин, попросив и Минфин отнестись к этому вопросу "самым серьезным образом".

Президент напомнил, что всего запланировано 11 таких защитных сооружений, на их возведение планируется выделить свыше 5 млрд рублей, из них около 1,1 млрд рублей - из областного бюджета, остальное - из федерального бюджета.

Глава Минфина Антон Силуанов заверил главу государства, что необходимые ресурсы будут предусмотрены при подготовке нового бюджета. "В полном объеме финансами обеспечим", - добавил министр.