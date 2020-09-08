Путин поручил кабмину оказать помощь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ должно оказать помощь людям, пострадавшим от паводков и других природных ЧС в дальневосточных регионах. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по теме ликвидации последствий прошлогодних паводков в Иркутской области.

Он сообщил, что ранее в этот день разговаривал с главой МЧС Евгением Зиничевым, который доложил ему о ситуации на Дальнем Востоке.

"Я сейчас хочу обратиться к коллегам из правительства - мы занимаемся сейчас Иркутской областью, Тулуном, но текущих проблем тоже немало. Прежде всего нужно обратить внимание, конечно, на пострадавшие районы - это Хабаровский край, это Приморский край, Еврейская автономия, еще ряд территорий, Амурская область", - сказал глава государства.

По словам Путина, "нужно самым внимательным образом проанализировать ситуацию, которая сложилась в этих регионах, и прежде всего, сосредоточить внимание на помощи людям", пострадавшим в результате ЧС. Как отметил президент, речь идет в том числе о восстановлении жилья и инфраструктуры. Глава государства пообещал, что позже вернется к этому вопросу, и поручил членам кабмина подготовиться для соответствующего доклада.