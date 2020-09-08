Омские медики до сих пор не получили от коллег из Германии никаких данных о Навальном

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Омские медики до сих пор не получили от немецких врачей данных о состоянии Алексея Навального. Взаимодействие с ними закончилось 23 августа, сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Омские медики не получали никаких данных. Была инициатива с нашей стороны 23 числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков, но на этом наше общение закончилось", - сказал он.

Он также сообщил, что медики исследовали анализы Навального на высокочувствительном американском оборудовании.