Путин считает, что обновление кадров должно быть основано на талантах и способностях

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что обновление управленческих кадров должно вестись по честным и прозрачным правилам, а карьерного роста заслуживают те, кто "готов пахать на благо граждан".

Во вторник глава государства в режиме видеоконференции связался с победителями конкурса "Лидеры России", чтобы поздравить их и дать напутствия на будущее. "Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям - в этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни", - сказал президент.

По его мнению, "продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране".

Лучшие управленцы

Путин выразил мнение, что победители конкурса "самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща, что в современном мире чрезвычайно важно". "Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех, но и в целом - это важный вклад в будущее нашей страны, в стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле, что во многом задает темп продвижения вперед всей стране", - обратился глава государства к победителям "Лидеров России".

Президент отметил, что за три года существования конкурса он стал "эффективно работающим и системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов, позволяет находить правильное применение их способностям, чтобы талантливые и достойные люди играли значимую и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны, повышали эффективность управления не только на государственной службе, но и в других сферах". "Грамотные управленцы нужны везде и всегда", - добавил Путин.

Он обратил внимание на то, что конкурс уже стал для многих "настоящим трамплином в карьере". "Поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов, причем не только в нашей стране, но и из-за границы очень много заявок", - объяснил президент. Он напомнил, что в прошлом году получил обращение молодых ученых-медиков с просьбой создать отдельное направление на конкурсе для оценки знаний и способностей, которые требуются для современного управления в сфере здравоохранения и науки. Глава государства отметил, что научные направления конкурса стали весьма востребованными, а победители получили высокие назначения.

Возможности развития

"Для всех участников победа в финале - это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения квалификации", - сказал Путин, пояснив, что именно поэтому для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере 1 млн руб. "А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, как иногда говорят, школы губернаторов", - заметил глава государства. Однако, на его взгляд, особенно ценна работа с наставниками, "профессионалами высшей пробы", среди которых президент упомянул главу правительства, вице-премьеров, министров, руководство обеих палат Федерального Собрания, губернаторов, глав крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций. "Из этого складывается преемственность, которая имеет огромное значение для поступательного, ритмичного развития всей нашей страны", - убежден глава государства.

Отдельно Путин поблагодарил участников конкурса, которые занимаются волонтерской деятельностью и реализаций социально значимых проектов, внесли вклад в масштабную акцию "Мы вместе" во время борьбы с коронавирусом.

"Победа в конкурсе - это новый этап в вашей жизни с колоссальными возможностями, но и с большой ответственностью", - предупредил президент, пожелав успехов победителям конкурса.