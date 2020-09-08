Ростовские студенты в честь Года памяти и славы проведут автопробег по 17 городам России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Автопробег "Дороги славы - наша история" при участии студентов Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) посетит 17 городов России и места крупнейших сражений Второй мировой войны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике региона Юрия Лескина.

"В 2020 году молодежная делегация Ростовской области в рамках автопробега посетит 17 городов, среди которых Воронеж, Тула, Ржев, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Кронштадт, Смоленск и многие другие. На заключительном этапе ребята посетят Москву, где встретятся с ветеранами, а также возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - сказал он.

По данным пресс-службы ведомства, с 2016 года акция "Дороги славы - наша история" проводилась при поддержке Минобороны и МИД России, правительства Ростовской области. В 2020 году при поддержке правительства Ростовской области автопробег вошел в план мероприятий Года памяти и славы в России.