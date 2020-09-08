В заповеднике "Утриш" виновными в пожаре считают неорганизованные группы туристов

ТАСС, 8 сентября. Крупный лесной пожар, произошедший в августе в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае, возник в результате деятельности неорганизованных и "маргинальных" групп туристов в региональном заказнике "Большой Утриш". Такое мнение выразил ТАСС во вторник заместитель директора заповедника Олег Козырев.

По его словам, впервые пожар был отмечен в районе третьей лагуны между траверзами гор Кобыла и Медведь. "Это прилегающие к заповеднику земли Новороссийского лесничества и Анапского участкового лесничества, они являются территорией регионального заказника "Большой Утриш", который находится в ведении министерства природных ресурсов Краснодарского края", - пояснил Козырев.

Как указал заместитель директора заповедника "Утриш", причина возникновения пожара - это, предположительно, человеческий фактор и небрежное обращение с огнем. Козырев отметил, что на территории регионального заказника "Большой Утриш" в летний сезон отдыхают неорганизованные группы туристов, численность которых достигает 2 тыс. человек. По его словам, многие из них относятся к различного рода неформальным объединениям.

"Среди неформалов неоднократно замечались наркоманы, алкоголики, агрессивно настроенные личности и представители радикально настроенных объединений как религиозного, так и политического толков. О существовании "диких утришан" прекрасно известно и краевым чиновникам, и полиции, и другим службам, также на данной территории зафиксировано два убийства. Однако принять решительные меры никто на протяжении многих лет не считал нужным. В результате случился страшный пожар, виной которому именно безответственное и безнравственное отношение к природе тех маргинальных личностей, которые проживали в лесах заказника", - добавил Козырев.

Он отметил, что в "Утрише" запрещено самостоятельное посещение территории заповедника. Экскурсионная работа проводится только в присутствии и под контролем сотрудников "Утриша". Более того, все туристические экомаршруты заповедника находятся на расстоянии порядка восьми километров от места возгорания. По словам заместителя директора заповедника, единственное место на территории "Утриша", где могли временно пребывать туристы, это центр экологического просвещения "Жемчужный", который находится от места пожара на расстоянии порядка 4,5 км.

В то же время 31 августа сообщалось, что, по данным управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества, точка возгорания находилась в границах государственного природного заповедника "Утриш" и вне границ регионального заказника "Большой Утриш". Это следовало из составленного сотрудниками акта осмотра территории пожара.

О пожаре

24 августа на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Ликвидировать пожар удалось только вечером в среду. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, привлекалась авиация. По данным МЧС, основной причиной возникновения лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. В настоящее время общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Он расположен на территориях Новороссийска и Анапы и входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.