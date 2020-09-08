Мурашко призвал не ждать новую волну коронавируса, а предотвращать подъем заболеваемости

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал в первую очередь работать над предотвращением подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, а не ждать прихода второй волны.

"В первую очередь мы должны не ожидать волну, а в первую очередь мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить подъема [заболеваемости]. Это, на наш взгляд, наиболее целесообразный и рациональный путь, а профилактика этой волны зависит от нас с вами", - сказал он во вторник во время рабочей поездки в Архангельск.

Снижение заболеваемости

По его словам, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом фиксируется во всех регионах России, однако нельзя говорить, что вирус полностью отступил.

"В целом по региону ситуация развивается положительно, количество заболевших уменьшается, но мы видим, что коронавирусная инфекция не отступает полностью. <...> В целом по всем регионам сегодня мы видим снижение [заболеваемости], но поведение населения, определенное соблюдение по прежнему противоэпидемических мер - это важный этап для возвращения к нормальной жизни", - сказал министр.

По его словам, еще одним не менее важным элементом сегодня является подготовка к осенне-зимнему периоду, в частности, подготовка коллективного иммунитета населения. "Первый вопрос - нужно сейчас начать подготовку к подъему заболеваемости гриппом", - пояснил Мурашко.

"Мне хотелось бы призвать население максимально в этот сложный период пройти вакцинацию для того, чтобы обезопасить себя и подготовиться к следующему [этапу], когда будет поступать вакцина от коронавирусной инфекции. Те шаги, которые мы сейчас делаем вместе, - это этап возврата к нормальной, обычной, нашей привычной жизни", - заключил глава Минздрава.

Массовые поставки вакцины

Массовые поставки вакцины против новой коронавирусной инфекции в регионы планируется начать в ноябре - декабре, уточнил Мурашко. "Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать уже где-то в ноябре - декабре", - сказал министр.