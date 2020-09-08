Путин считает важным для успеха страны активное включение женщин в работу во всех сферах

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Женщины в России не только самые красивые, но и самые талантливые, и именно поэтому их активное вовлечение в работу во всех сферах является залогом успеха всей России. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал во вторник на встрече с победителями конкурса "Лидеры России", которая прошла в режиме видеоконференции.

"У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом. Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу - это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые. Поэтому их активное включение во все эти направления работы чрезвычайно важны для успеха страны", - сказал президент.

Путин поддержал прозвучавший от одной из победительниц конкурса Ольги Романец призыв ко всем женщинам не бояться мечтать и действовать. "Я всячески поддерживаю то, что сейчас было Ольгой сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории", - сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, нужно обязательно выходить из зоны комфорта. "Психологи считают, что это может обострять определенные чувства. Известная есть шутка, что художник должен быть голодным для того, чтобы добиваться успеха. Но все-таки будем стремиться к тому, чтобы зона комфорта не мешала, а помогала нам в работе и достижении тех целей, которые мы перед собой ставим", - заключил он.