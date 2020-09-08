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Глава Иркутской области сообщил, что отходы Байкальского ЦБК не угрожают Байкалу

По словам Игоря Кобзева, более 6 тысяч кубометров загрязненных производством вод были перекачаны в отстойники
Территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
© Светлана Латынина/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 6 тысяч кубометров загрязненных производством вод с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) были перекачаны в отстойники, отходы предприятия не угрожают Байкалу, сообщил во вторник в ходе видеоконференции, посвященной ликвидации последствий ЧС в Тулуне, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Мы провели и проводим дальше работы по предотвращению попадания в Байкал черного щелока, понижаем уровень надшламовых вод на территории карт-накопителей. Сегодня уже более 6 тыс. кубометров перекачано в радиальные отстойники на безопасное расстояние для последующей ликвидации. Отходы БЦБК не угрожают Байкалу", - сказал Кобзев.

По его словам, один из главных акцентов в работе власти Иркутской области делают на экологической составляющей в регионе.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Основной объем отходов составляет шлам-лигнин. До 31 января "Газэнергострой" должен представить технологию его утилизации, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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