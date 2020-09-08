Омские врачи не проводили Навальному процедуру, без которой отравленный "Новичком" бы умер

Процедура ултрагемодиафильтрации проводится при тяжелом отравлении фосфор-органическими соединениями, к которым относятся вещества группы "Новичок". "Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно (отравление - прим. ТАСС) было, он погиб бы в первые часы", - сказал Сабаев.

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Омские врачи не проводили блогеру Алексею Навальному, который провел в городской больнице скорой медицинской помощи № 1 почти двое суток в состоянии комы, специальную процедуру ултрагемодиафильтрации, без которой человек после отравления "Новичком" умер бы в первые часы. К такой процедуре не было клинических показаний, сообщил во вторник журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

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Он отметил, что супруга Навального сообщала омским медикам, что он ранее жаловался на недомогание. Но из-за активной деятельности и обилия проектов у него не хватало времени, чтобы заниматься своим здоровьем.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.