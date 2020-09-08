Амурский госуниверситет первым на Дальнем Востоке оснастил общежитие умными домофонами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Общежитие Амурского государственного университета (АмГУ) в Благовещенске оснастили умными домофонами - вуз сделал это первым среди всех университетов Дальнего Востока. В его планах - подключение еще около тридцати общежитий и учебных корпусов, сообщил во вторник ТАСС проректора по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ Александр Остапенко.

"Система контроля доступа позволяет беспрепятственно проникать студентам и преподавателям, проживающим в данном кампусе. Кроме того, фиксируются все точки входа, график посещений. Сейчас она проходит обкатку, и в перспективе аналогичные системы появятся в центре развития современных компетенций детей "АмурТехноЦентр" и других общежитиях. Установка системы проводится на средства вуза, она необходима для безопасности", - сказал Остапенко.

Управление системой осуществляется через мобильное приложение платформы "Ростелеком Ключ". "Система - новое поколение услуг. Она расширяет возможности стандартных домофонов, позволяя собирать статистику посещения квартиры, направлять звонки с панели домофона на мобильные телефоны, чтобы поговорить с гостем и при необходимости также при помощи телефона открыть дверь. Все посещения фиксирует видеокамера, записи сохраняются в личном кабинете пользователя", - рассказал директор Амурского филиала ПАО "Ростелеком" Алексей Раскол.

В перспективе руководство вуза планирует создать полную электронную базу данных преподавателей и студентов с учетом функции распознавания лиц. "Это необходимо, в первую очередь, для соблюдения мер безопасности", - пояснил Остапенко, добавив, что в дальнейшем планируется в одном ключе-карточке интегрировать несколько сервисов - от доступа ко входу и выходу в здание общежития или учебного корпуса до банковской карты.

По словам начальника студенческого городка АмГУ Андрея Булгакова, за несколько недель работы системы удалось вычислить нелегального жителя общежития.

Амурский государственный университет в Благовещенске основан в 1975 году. Он объединяет девять факультетов. В нем учатся около 9,4 тыс. студентов.