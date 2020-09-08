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Госпитализация Алексея Навального
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Врачи заявили, что выход Навального из комы согласуется с поставленным в Омске диагнозом

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что уже тогда у пациента наблюдали улучшение

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Омские врачи доверяют сообщениям о выходе блогера Алексея Навального из комы - с диагнозом, который ему ставили в Омске, он вполне мог выйти из комы в начале сентября. Об этом заявил журналистам во вторник главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Вполне такое может [быть] при метаболическом синдроме. Я подчеркиваю, кома носила метаболический характер, поэтому при восстановлении обмена веществ, нормализации критического состояния, купировании всех синдромов, которые сопутствующий характер носили, две-три недели - [это] достаточно для того, чтобы купировать и коматозное состояние. Тем более, улучшение наблюдали уже даже мы, я принимал и выписывал пациента на этапе транспортировки в аэропорт", - сказал Сабаев, отвечая на вопрос, доверяет ли он заявлениям немецких врачей о том, что Навальный вышел из комы.

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Токсиколог добавил, что кома метаболического характера обычно не грозит серьезными последствиями для здоровья пациента. "По опыту лечения таких состояний как правило прогноз благоприятный", - сказал Сабаев. При этом он отметил, что не владеет информацией о текущем состоянии блогера.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Накануне врачи немецкий клиники сообщили, что российского блогера вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов ИВЛ.

2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии.

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РоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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