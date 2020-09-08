Путин: лучшие практики онлайн-образования будут востребованы в России и после пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Лучшие практики дистанционного образования будут востребованы в РФ и после пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин в беседе с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России", комментируя выступление одной из финалисток конкурса Дарьи Гриц, работающей над проектом в области цифровых образовательных платформ для школ и университетов.

Глава государства поблагодарил Гриц и ее коллег за то, что они "проделали огромную, колоссальную, очень важную для страны и для образовательной сферы работу".

Говоря об активном развитии онлайн-образования в России, Путин напомнил народную поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. Он отметил, что в последние годы в России развивалась работа в области искусственного интеллекта и создания программ для онлайн-обучения. "Но пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы двигаться по этому пути активнее, чем было до сих пор", - сказал Путин.

"Это, действительно, в высшей степени позитивно отразилось на образовательной сфере. Конечно, мы сейчас возвращаемся к нормальному режиму работы учебных заведений, но то самое лучшее, что было наработано в период пандемии, с нами останется и будет развиваться дальше", - заявил глава государства.

По его словам, "прямое общение школьника, студента с преподавателем не может быть заменено ничем". "Но то, что ваши наработки расширяют возможности для получения современного качественного образования - это очевидный факт. И я желаю вам и вашим коллегам на этом поприще дальнейших успехов", - добавил Путин.

Рассказывая о себе и своем проекте президенту, Дарья Гриц поделилась, что родилась и выросла в Санкт-Петербурге, а сейчас живет и работает в Москве. "Я тоже родился и вырос в Петербурге, а сейчас - в Москве. У нас с вами много общего", - с улыбкой прокомментировал Путин. "Это приятно", - смущенно ответила ему финалистка конкурса.