Путин рассказал о чувстве восторга при виде огней ДВФУ на острове Русском

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал одним из ведущих вузов страны, его размещение на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было правильным решением. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса "Лидеры России", комментируя выступление представителя ДВФУ.

"Я, когда приезжаю к вам, не могу не испытывать чувство восторга, когда смотрю, особенно вечером, на университет", - сказал Путин, назвав ДВФУ "одним из ведущих высших учебных заведений страны".

"Думаю, мы приняли очень правильное решение, что в ходе подготовки к саммиту АТЭС [2012 года во Владивостоке] изначально приняли решение о том, чтобы строить необходимые здания и сооружения таким образом, чтобы они были пригодны для будущего высшего учебного заведения. И правильно выбрали место его расположения в конце концов", - добавил президент, подчеркнув, что вузу есть куда развиваться на этой новой площадке.

Путин назвал приятным, что университет "быстро набирает обороты".

Президент России прокомментировал также строительство синхротрона на острове Русском. По его словам, это чрезвычайно важный проект. "Мы должны создать такую сеть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, в европейской части это есть, тоже требует определенного развития. Это даст возможность и научные исследования проводить, и коммерциализировать многие направления деятельности", - сказал Путин.