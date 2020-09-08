Турпоток в Москву из других регионов ЦФО вырос более чем на 20%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Поток туристов в Москву из других регионов Центрального федерального округа (ЦФО) увеличился за последние несколько месяцев более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая в рамках турфорума "Отдых Leisure 2020" .

"Большая часть туристов сегодня - это жители центральных регионов страны, в частности, Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей, их доля существенно возросла по сравнению с 2019 годом более чем на 20%. Большой объем туристов также дают регионы Юга России - Краснодарский край и Ростовская область, и Поволжье, Саратовская, и Нижегородская области, Республика Чувашия", - сказала Шаршавицкая.

Она добавила, что групповой туризм сохраняется там, где есть культурный и инфраструктурный барьеры. Индивидуальный туризм более привлекателен и для городов - приносит больше денег и вызывает меньше раздражения у горожан.

О форуме

Международный турфорум "Отдых Leisure 2020" стартовал в Сколково. Представители более чем 30 регионов России, а также шести иностранных государств, включая Испанию, Болгарию и Кубу, принимают участие в нем. Форум будет идти до 10 сентября в инновационном центре. Среди главных тем - развитие и новые подходы в туристической отрасли.

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