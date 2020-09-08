Instagram восстановила аккаунт SemenSemin, который был удален по ошибке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соцсесть Instagram восстановила доступ к аккаунту SemenSemin, рассказывающем о жизни ребенка с синдромом Дауна, по просьбе общественников. В компании признали, что аккаунт был удален по ошибке, сообщил ТАСС представитель Facebook.

"Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удален. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения @semensemin за эту ошибку", - отметили в компании.

Ранее учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер попросила соцсеть разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики компании.

По словам Федермессер, аккаунт был удален из-за того, что социальная сеть не поверила в то, что страницу ведет взрослый человек. Согласно политике Instagram, страницы нельзя иметь детям до 14 лет.