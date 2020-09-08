Глава Иркутской области предложил обязать бизнес за одно срубленное дерево сажать три

ТАСС, 8 сентября. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во вторник в ходе видеоконференции, посвященной ликвидации последствий ЧС в Тулуне, предложил обязать "лесной бизнес" за одно срубленное дерево взамен сажать три. Кобзев, докладывая о ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину, отметил, что это поможет предотвращать варварское уничтожение леса.

"Считаю правильным ввести обязательную норму для компаний и арендаторов, где четко утвердить: за каждое срубленное дерево посадить три. Работу в этом направлении будем и дальше продолжать. Считаю, что варварское уничтожение леса совершенно бессовестно. Прошу поддержать наши мероприятия, проводимые в этом направлении, и на федеральном уровне", - сказал Кобзев.

Как сообщил в конце июля 2020 года ТАСС и. о. министра лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев, объем незаконных вырубок леса в Иркутской области, которая является одним из лидеров в РФ по масштабу нелегальных рубок, с начала года сократился почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Министерство и правоохранительные органы регулярно проводят совместные операции для усиления государственного лесного и пожарного надзора и борьбы с черными лесорубами. Это рейды по выявлению нелегальных рубок, проверки сопроводительных документов у водителей лесовозного транспорта, проверки водного транспорта, который перевозит древесину.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в январе сообщал, что основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В Приангарье сосредоточено 60-80% нелегальных рубок. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны.