Общественники считают, что действия Пашаева и лжесвидетелей должны быть оценены по УК

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лжесвидетельства во время процесса по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, а также действия его адвоката Эльмана Пашаева должны получить уголовно-правовую оценку. Такое мнение высказали члены Общественного совета при ГУ МВД по Москве.

"Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, - попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия", - сказал член совета, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, отметив, что следователи не поддались на эти провокации.

Другой член совета, лидер Общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович, добавил, что также должны быть оценены признаки фальсификации доказательств, представленных Пашаевым. "Также вызывает огромный вопрос история со старыми фактами мошенничества, связанная с адвокатом. Я считаю, что впереди у следователей еще очень много работы", - сказал он.

Еще двое членов Общественного совета при МВД России отметили хорошую работу следователей при расследовании аварии, а также то, что они не стали ввязываться в "грязную полемику", развязанную адвокатом.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей.