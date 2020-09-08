В Забайкалье создадут класс для подготовки школьников к медицинскому вузу

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края и министерство образования, науки и молодежной политики региона совместно создадут класс подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ для поступления в Читинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА). Об этом во вторник во время публичного отчета за полугодие заявила глава краевого Минздрава Анна Шангина.

"Есть уже перечень районов, где в сфере образования мы видим дефицитные позиции. Там, где есть учителя, у которых, например, основной предмет физика, но факультативно преподают химию, знания не настолько хорошие, чтобы ребенок потом смог поступить. Как раз из этих ребят формируем класс, в котором отдельным, приоритетным направлением будет идти химия-биология, только уже с 9 класса", - сказала Шангина.

Как подчеркнул ректор ЧГМА Дмитрий Зайцев, из-за низкого уровня подготовки школьников в Забайкалье в вуз чаще поступают абитуриенты из других регионов, которые после выпуска уезжают из края. В частности, в 2020 году университет принял на первый курс жителей 29 регионов.

"Дети хотят знать, дети хотят учиться, но есть такие районы [Забайкалья], где в принципе нет учителей биологии и химии, а там, где они есть, уровень подготовки оставляет желать лучшего. Можете себе представить, что в этот и прошлый год, они являются наиболее показательными, от 25% до 30% выпускников, которые сдавали химию и биологию, они просто не набрали даже порогового уровня баллов, то есть не сдали вообще", - подчеркнул Зайцев.