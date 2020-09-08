Власти Тверской области планируют обеспечить жильем 580 молодых семей в 2021 году

ТАСС, 8 сентября. Правительство Тверской области планирует в 2021 году обеспечить жильем 580 молодых семей с детьми, подавших заявки на участие в региональной профильной программе. На эти цели потребуется свыше 308 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В этом году помощь в решении жилищного вопроса предусмотрена 191 молодой семье Тверской области. 128 уже получили жилищные сертификаты. В 2021 году при условии получения необходимого объема федеральной поддержки регион рассчитывает помочь в решении жилищного вопроса всем 580 заявившимся на участие в программе молодым семьям", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, для решения вопроса с обеспечением жильем потребуется 308,9 мнл рублей, заявка на их получение направлена в правительство РФ.

Тема реализации молодежной политики и поддержка молодых семей обсуждалась во вторник на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. По его мнению, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тверской области, также необходимо развивать инфраструктуру образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечивать возможности для реализации талантов и способностей в регионе. "Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Ранее сообщалось, что объем субсидий районам Тверской области на обеспечение жильем 191 молодой семьи в 2020 году составит 100,9 млн рублей. Полученные средства молодая семья может направить на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или на строительство дома. Претендовать на субсидию могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет на день утверждения списка претендентов. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. В 2019 году жилищные сертификаты получили 142 семьи.