Победитель конкурса "Лидеры России" создает для людей с инвалидностью центр для стартапов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Победитель конкурса управленцев "Лидеры России" Мария Львова-Белова создает для людей с ограниченными возможностями центр, в котором они реализуют свои проекты.

"Сейчас я занимаюсь, наверное, одним из самых масштабных проектов в своей жизни. Это строительство резиденции для молодых и активных людей с инвалидностью со всей страны, где ребята могут не только жить полноценной жизнью, но и реализовывать свои инициативы, свои стартапы, проекты", - сказала Львова-Белова в ходе общения президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса во вторник в режиме онлайн.

По ее словам, сейчас проект "реализован наполовину". В резиденции "живет 50 ребят из 11 регионов, которые довольно успешно ведут подготовку своих проектов", - добавила она.

Львова-Белова отметила, что у нее 17 детей - "пятеро рожденных, четверо приемных и восемь ребят с инвалидностью под опекой".

По словам Путина, деятельность Львовой-Беловой является "примером для подражания". "Несмотря на то, что вы ведете такую большую детскую команду за собой, вы еще успеваете принимать участие в конкурсах подобного рода, занимаетесь конкретной деятельностью, производственной, общественной деятельностью. И все успеваете", - сказал глава государства.

"Без всякого сомнения, то, что делаете вы со своими детьми, могут делать люди с большим и добрым сердцем. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете для своих детей, за то, что вы подаете пример миллионам людей", - подчеркнул Путин.

О конкурсе

Третий сезон конкурса "Лидеры России" завершился в понедельник на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В финале приняли участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годов. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годов, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.