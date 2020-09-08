Тренер организовал поход заблудившихся в горах Сочи детей по своей инициативе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Тренер спортивной школы из Твери по собственной инициативе организовал в Сочи поход детей, во время которого они заблудились и сутки провели в лесу. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах ЮФО.

"Согласно пояснениям тренера, он находится в трудовом отпуске, организатором похода группы воспитанников школы выступил он, это его собственная инициатива", - сообщил собеседник агентства.

Утром 6 сентября группа из 11 человек, среди которых восемь воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва из Твери, направилась в горную местность в Сочи для тренировки. Дети перестали выходить на связь с родителями, была организована поисково-спасательная операция. Группа вышла на связь спустя сутки, туристов эвакуировали в Сочи вертолетом МЧС.

В понедельник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что туристическая группа была не зарегистрирована, прокуратура края и следственные органы региона проводят проверки.