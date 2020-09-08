Роспотребнадзор назвал "прошедшей историей" вспышку коронавируса в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг вспышки новой коронавирусной инфекции в Мариинском театре, где в середине августа было выявлено около 30 случаев заражения, на сегодняшний день оценивается как спокойная. В настоящее время это уже "прошедшая история", сообщила на пресс-конференции ТАСС во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"Тема Мариинского театра - это, конечно, животрепещущая тема для нашего города и, наверное, для всей страны. Но на сегодняшний день это уже история прошедшая. Все необходимые мероприятия, весь комплекс противоэпидемических мероприятий в театре проведен, и на сегодняшний день там ситуация спокойная", - сказала Чхинджерия.

В начале августа в театре объявили о переносе на другие даты балетных спектаклей фестиваля "Звезды белых ночей" с целью соблюсти меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, из-за которых было сокращено время для репетиций артистов балета. 8 августа в пресс-службе театра сообщили, что в связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в коллективе Мариинского театра выявили около 30 случаев заражения коронавирусом, в основном, среди артистов балета, троих человек госпитализировали в инфекционные стационары. С 3 сентября театр возобновил балетные спектакли.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.