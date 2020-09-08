Музей обороны и блокады Ленинграда представил блокадный дневник подростка из 17 тетрадей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Музей обороны и блокады Ленинграда впервые представил недавно исследованный блокадный дневник подростка Игоря Никитина, состоящий из 17 тетрадей, сейчас идет его расшифровка. Мальчик жил в осажденном городе с начала войны и до января 1943 года, когда был призван на фронт, его записи исследовали в рамках музейного проекта, посвященного изучению блокадных дневников, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Дневник подробный, 17 тетрадей, описывает события 1,5 года - с самого начала войны и до января 1943-го, когда его автор был призван в армию. В следующем году у нас запланирована выставка по этому дневнику. И поскольку запланирована плотная работа с этим дневником, то было бы странно его не издать. Дневник интересен тем, что его автор - простой рабочий, подросток, только что окончивший школу (в 1941 году 8-й класс). Дневник написан простым языком, почти разговорным", - рассказали в пресс-службе.

Игорь Никитин был ранен на войне, участвовал в прорыве блокады. Демобилизовался в 1945 году.

Первое представление отрывков из дневника прошло во вторник на онлайн-лекции в музее. Ее автор - сотрудница музея Юлия Буянова - рассказала и о других блокадных дневниках. Слушатели узнали историю геолога Елены Мироновой, а также познакомились с дневником инженера Сергея Пашкевича, который был изъят спустя два года после смерти автора и 50 лет хранился в архиве КГБ.

Музей опубликует дневник Игоря Никитина в 2021 году, когда исполнится 80 лет с момента начала блокады. В следующем году будет открыта и выставка, посвященная дневнику мальчика. Ее сопроводит аудиогид: сотрудники музея озвучат наиболее интересные фрагменты из рукописи Никитина. Дневник написан "живым" языком подростка, поэтому сотрудники музея сталкиваются со сложностями в его расшифровке. Трудности возникают и из-за почерка автора и орфографических ошибок. Сейчас уже расшифровано четыре тетради. Издание дневника будут сопровождать предисловие, комментарии и научно-справочный аппарат. Например, будет указан список улиц, которые были переименованы.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.