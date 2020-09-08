Российским потребителям в 2019 году присудили 53 млрд руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские суды в 2019 году присудили по искам о защите прав потребителей более 53 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на проходящем в онлайн-режиме Форуме председателей верховных судов стран БРИКС с докладом "Защита прав потребителей в современных экономических условиях".

"В 2019 году судами РФ рассмотрено 428,8 тыс. дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85% дел (363,1 тыс.), - сообщил Лебедев. - В пользу потребителей в 2019 году присуждено свыше 53 млрд рублей".

Согласно докладу Лебедева, за последние 10 лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286,6 тыс. в 2010 году), а присужденная судами потребителям сумма - более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 году).

По его словам, в настоящее время большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246,6 тыс. дел или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка $370 млн.