В Белом доме объяснили, почему Трамп не нуждается в защитной маске

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не должен надевать защитную маску в связи с тем, что он ежедневно проходит тест на обнаружение нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в беседе с журналистами.

По его словам, американского лидера проверяют на возможность заражения инфекцией чаще, чем кого-либо еще в стране. "Маска, которую вы носите, защищает других, она не для вашей собственной защиты. Он [Трамп] пройдет тест [на обнаружение коронавируса] этим утром, я уже прошел этот тест. Ношение маски - это действительно для защиты остальных, не вижу необходимости президенту заниматься этим [носить маску]", - пояснил Медоуз.

Американские инфекционисты ожидает, что осенью в стране будет зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом - так называемая вторая волна распространения инфекции, сообщила ранее газета The Washington Post. При этом ее пик ожидается уже после ноябрьских всеобщих выборов.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 189 тыс. человек.