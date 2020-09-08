Всероссийская федерация школьного спорта проведет мастер-классы для педагогов Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 8 сентября./ТАСС/. Всероссийская федерация школьного спорта будет проводить мастер-классы для педагогов и участвовать в их профессиональной подготовке, сообщает во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"Документ подписан, теперь начинается работа. Эти программы не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого участия. Мы работаем с детьми, наша задача - создать условия и возможности для их регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований", - приводит пресс-служба слова президента федерации Ирины Родниной.

Она отметила, что в рамках соглашения будет проводиться совместная работа по формированию кадрового состава и обеспечению участия школьных спортивных команд в региональных и всероссийских соревнованиях среди школьников.

"Ирина Константиновна [Роднина] ведет достаточно большую работу по реализации проектов по созданию инфраструктуры для занятий массовым спортом, прежде всего в сельской местности, на территории малых городов. Для Чувашии это очень актуально, потому что около 40% населения нашей республики живет в сельской местности, и строительство там физкультурно-оздоровительных комплексов имеет очень важное значение", - добавил врио главы республики Олег Николаев, слова которого приводит пресс-служба.