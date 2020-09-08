Глава Ивановской области предложил оценивать работу власти по числу созданных рабочих мест

ИВАНОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил оценивать эффективность работы региональной власти по числу созданных рабочих мест в муниципалитетах. Об этом он сказал во вторник, выступая на расширенном заседании областной думы.

"Важно, чтобы стержнем нашей совместной работы в ближайшие годы стало именно создание рабочих мест у нас в Ивановской области. И это должно стать также и одним из важных критериев, по которому будем вместе оценивать эффективность власти на любом уровне. Я уверен: если навалимся на решение этой задачи - обязательно добьемся успеха", - сказал губернатор.

По его словам, в настоящий момент около 60 тыс.жителей региона вынуждены работать вахтовым методом в других субъектах страны. При этом многие из них заняты нелегально. "В результате в период пандемии, когда потеряли работу, они не смогли даже получить поддержку, так как не смогли подтвердить доходы. В итоге имеем, что имеем - один из самых низких показателей по уровню зарплат и скрытую высокую безработицу", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона выступил с инициативой принять закон об инвестиционном налоговом вычете, который позволит по крупным инвестициям получать уменьшение не только региональных, но и федеральных налогов.