В Петербурге открылась выставка о блокадном хлебе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Петербургский хлебозавод "Каравай", работавший в годы Великой Отечественной войны, создал совместно с Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда выставку "Блокадный хлеб". В открытии выставки на производственной площадке в центре города, приуроченной ко Дню памяти жертв блокады, во вторник принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Для ленинградцев хлеб всегда был символом жизни. В годы войны было очень трудно работать на предприятии - бомбежки, нехватка электроэнергии, воды, но завод не останавливался, работал все блокадные дни. То, что вы открыли здесь выставку, музей, очень важно, потому что для жителей нашего города это священная память", - сказал Беглов.

Он отметил, что именно на этом заводе была разработана рецептура блокадного хлеба, и на предприятии до сих пор действует печь, которая была установлена в 1927 году и работала в годы блокады.

На выставке представлены документы, предметы блокадного быта, фотографии, записи о положении осажденного города и голоде в самую тяжелую зиму 1941-1942 годов. На отдельных листах напечатаны выдержки из дневников ленинградцев о том, как распределялся хлеб, как его делили в семьях. Также представлена мемориальная доска с фотографиями специалистов предприятия, трудившихся в военное время.

Архипелаг памяти

Власти Петербурга в 2019 году договорились музейным сообществом объединить в комплексе Музея обороны и блокады Ленинграда сеть памятных мест, связанных с жизнью города в годы войны. В рамках этого проекта предполагается создавать небольшие тематические выставки на предприятиях и в организациях, работавших в годы войны и хранящих память о блокаде. Одним из первых в эту работу включился хлебозавод "Каравай".

Как отметил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, благодаря этой работе памятные места в Санкт-Петербурге объединяются в своеобразный архипелаг.

"Постепенно мы создаем то, что уже стало называться блокадным архипелагом, где соединены памятные места, которые очень живо говорят о блокаде. Мы о них стараемся заботиться и лишний раз о них в этот день вспомнить. Эрмитаж - один из островов этого архипелага", - сказал Пиотровский.

Он рассказал, что Эрмитаж также принимает участие общегородских поминальных чтениях имен погибших в годы блокады по Книге памяти, которую составляют участники центра "Возвращенные имена".

"Эрмитаж участвует в акции, этот ритуал существует, он получился. В Большом дворе Зимнего дворца мы читаем имена. Это не просто большой двор музея - это двор, где решались многие исторические судьбы России - это место очень специальное. Когда там звучат имена, они в два раза сильнее звучат", - сказал гендиректор музея.