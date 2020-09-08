МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года. Об этом он заявил во вторник на Московском финансовом форуме.

"Пандемия - это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое. Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что все-все, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы", - сказал он на стратегической сессии "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии".

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 27,3 млн человек, из них почти 0,9 млн умерли. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано немногим более 1 млн случаев заражения, при этом 850 тыс. человек уже выздоровели.

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября 2020 года в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.