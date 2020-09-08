Глава Минздрава РФ поддержал создание арктического медцентра в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею создания арктического медицинского центра в Архангельске. Как сообщил журналистам во вторник после рабочей встречи с министром врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, в настоящее время нужно определить, какие задачи центр должен выполнять.

В сентябре 2019 года в ходе выездного заседания дискуссионного клуба "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) Архангельская область предложила создать центр комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Предложение было поддержано Минвостокразвития. Программу центра комплексных научных медисследований в Арктике на базе университета планировалось подготовить до конца 2020 года.

"Я рассказал эту идею Михаилу Альбертовичу [Мурашко], она его заинтересовала, он готов в эту работу вместе с министерством включиться. Сейчас мы определяем специалистов, которые от министерства войдут, чтобы нам не формировать что-то искусственное, а посмотреть, насколько этот центр будет востребован", - сказал Цыбульский, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он отметил, что одной из основных составляющих должна стать подготовка кадров для работы на Крайнем Севере. "Я считаю, это подготовка кадров для Арктической зоны РФ и Крайнего Севера, это было бы очень хорошо, потому что тот научно-образовательный центр, который мы могли бы создать, он мог бы учитывать ту специфику подготовки, которая связана с проживанием на Крайнем Севере. Это и задача увеличения продолжительности жизни, связанная с учетом этой специфики", - добавил он.

Цыбульский отметил, что СГМУ является единственным медицинским вузом в западной части Арктической зоны РФ.

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся 4,8 тыс. студентов из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России.