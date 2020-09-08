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Программу модернизации медицины Архангельской области обсудят с жителями региона

Программу планируется начать 1 января 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Архангельской области вынесут на обсуждение жителей региона программу модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил во вторник журналистам после рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко врио главы региона Александр Цыбульский.

"Мы договорились [с Мурашко], прежде чем принимать эту программу модернизации первичного звена здравоохранения, нам нужно спросить у людей, где они видят наиболее болезненные и узкие места, которыми нужно заниматься в первую очередь. Нам нужно спросить тех, кто постоянно пользуется этими услугами, а не навязывать им свое видение. В ближайшее время мы вынесем эту программу на широкое общественное обсуждение", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что министр поддерживает такой подход. "Мы обсудили программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая в ближайшее время должна найти свое финансовое подтверждение в правительстве. Михаил Альбертович [Мурашко] подтвердил готовность нас поддержать. В районах вопросы первичного звена здравоохранения, его адекватность, его соответствие современным требованиям людей, наличие кадров, - это те вопросы, которые мы обсуждали", - добавил врио главы.

Старт программы модернизации запланирован на 1 января 2021 года.

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