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Профсоюзы предложили Мишустину возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением еще раз вернуться к вопросу возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Текст обращения размещен во вторник на сайте ФНПР.

"Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации в июле предполагает подготовку ряда новых нормативных актов и внесение изменений в действующее законодательство РФ. В этой связи Федерация независимых профсоюзов России обратилась с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, - следует из текста обращения. - Просим вас дать поручение еще раз рассмотреть наши предложения о реализации вышеуказанной конституционной гарантии и восстановлении прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий".

Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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