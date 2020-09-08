Межрегиональный конкурс кавказоведов "Знаю Кавказ" пройдет на базе ЮФУ и СКФУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный студенческий конкурс "Знаю Кавказ" пройдет в сентябре - октябре на базе Южного и Северо-Кавказского федеральных университетов (ЮФУ и СКФУ). Проект реализуется при поддержке АНО "Россия - страна возможностей" и Фонда президентских грантов, сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

"Год назад в Пятигорске на форуме "Машук", на смене "Я - лидер", которую курировала АНО "Россия - страна возможностей", команда ребят из разных регионов Северного Кавказа объединилась в проектной деятельности <…>, одним из самых интересных проектов стал конкурс "Знаю Кавказ" <…>. Эксперты "АНО "Россия страна возможностей" поддержали его, увидев интересное зерно этого конкурса - он нацелен на поиск ребят, которые изучают, знают и хотят быть экспертами по Северному Кавказу. <…> Когда конкурс был готов, ребята подали заявку в Фонд президентских грантов и получили грант на реализацию проекта", - сказал Сериков.

По словам исполняющего обязанности директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрея Бедрика, конкурс объединит студентов вузов гуманитарных направлений - прежде всего, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Кавказоведение - это не только история Кавказа, это и культура, и современные социально-политические отношения, и очень сложный клубок международных взаимодействий, и экономика, которая имеет свою специфику в регионе, и комплекс социальных связей. <…> Привлечение студентов-гуманитариев, независимо от того, занимаются они экономикой, историей, конфликтологией, социологией или политологией, к исследованию Кавказа - одна из базовых целей конкурса и одна из тех миссий, которые реализуют два федеральных университета", - отметил Бедрик в ходе пресс-конференции.

По его словам, конкурс будет проходить в два этапа, первый пройдет в онлайн-формате в течение сентября - начале октября. "Мы начнем конкурсные процедуры с заочного этапа, он включает в себя онлайн-тестирование, для которого подготовлен пакет заданий. <…> Тематика тестовых заданий включает в себя комплекс всего кавказоведения - от географии до социологии, этнологии и культурологии. <…> Второй этап пройдет в Пятигорске на базе СКФУ, он объединит 50 финалистов, победителей отборочного этапа", - пояснил Бедрик.

Новый бренд региона

По словам Бедрика, конкурс поможет формировать новый, позитивный имидж регионов, входящих в СКФО. "В публичном пространстве Кавказ на протяжении многих лет ассоциировался с конфликтами, напряжением, какой-то геополитической тематикой. Изменение бренда региона - тоже одна из проблем, которую мы и сегодня, и на перспективу перед собой ставим такого рода проектами", - отметил он.

Проректор по воспитательной работе СКФУ Азамат Люев добавил, что проект "Знаю Кавказ" имеет большое значение для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в которых проживает большое количество молодежи.

"В Северо-Кавказском федеральном университете из более 25 тыс. студентов обучаются представители более 70 национальностей из 81 региона РФ, более чем 60 иностранных государств, и для нас очень важно, что такого рода проекты у нас запускаются. Мы на базе СКФУ создали лабораторию общественных проектов, и одним из основополагающих направлений деятельности этой лаборатории будет поддержка инициатив, которые направлены, в том числе на изучение Кавказа и тех процессов, которые здесь проистекают", - сказал Люев на пресс-конференции.

По словам Серикова, победители конкурса "Знаю Кавказ" смогут принять участие в программе "Наставничество", реализуемой на платформе "Россия - страна возможностей". Приять участие в отборочном этапе можно, подав заявку на официальном сайте конкурса.