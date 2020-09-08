Мурашко назвал проблемной детскую медицину в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал проблемными направлениями в Архангельской области детскую медицину и первичную медико-санитарную помощь. Об этом во вторник он сообщил журналистам после визита в несколько медучреждений Архангельска и рабочей встречи с врио главы региона Александром Цыбульским.

"Есть проблемы, которые мы в том числе обсуждали. Это детское здравоохранение, первичная медико-санитарная помощь. Вот эти блоки, которые нам предстоит совместно с руководством региона реализовывать уже в ближайшие месяцы. Это, конечно, требует особого внимания, обсуждения, для того чтобы каждый почувствовал, что происходят изменения", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что необходимо увеличение финансирования здравоохранения в регионе. По его словам, Архангельская область имеет исторически очень высокий кадровый потенциал в медицине. "Профессиональные качества и квалификация медицинского персонала, очень хорошая хирургическая школа в Архангельской области исторически, и те учреждения, которые развиваются, особенно учреждения третьего уровня, они по достоинству могут считаться учреждениями третьего уровня. Они выполняют фактически весь объем высокотехнологичных методов лечения, диагностические процедуры", - пояснил он.