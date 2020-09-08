Эксперт: конкурс управленцев "Лидеры России" является для Путина стратегическим проектом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России" является для президента РФ Владимира Путина стратегическим проектом по выстраиванию сообщества профессиональных управленцев, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Во вторник глава государства в режиме видеоконференции связался с победителями конкурса "Лидеры России", чтобы поздравить их и дать напутствия на будущее.

"Путину, действительно, реально интересно общаться с молодежью, для него это стратегический проект - выстроить новое сообщество профессиональных управленцев, объединенных одной идеей, выстроивших горизонтальные связи и получивших опыт от лучших управленцев страны. Неслучайно и президент с ними встречается, и наставниками выступают топовые чиновники, государственные деятели, руководители крупных компаний", - сказал Минченко ТАСС во вторник.

Он отметил, что задача конкурса - объединить управленцев из разных сфер, в том числе государственных и силовых структур, бизнеса, науки, культуры, волонтерского движения.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.

В 2020 году суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, однако из-за пандемии его пришлось перенести на 6-7 сентября. В состязании, которое прошло на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, приняли участие 300 человек, из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще по 10 человек вышли по каждому из трех спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Победителями суперфинала стали 106 человек, сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.