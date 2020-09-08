В Курске открылся анатомический театр при медицинском вузе

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Анатомический театр для обучения студентов открыли во вторник на базе Курского государственного медицинского университета (КГМУ), являющегося одним из ключевых в системе подготовки кадров в российских регионах. Подобный театр открывается впервые на базе медицинского вуза в новейшей истории России, сообщила на церемонии открытия замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Такие здания стоят веками, у них есть хорошие истоки и традиции. Сегодня здесь мы видим другие технологии, которые позволяют не иметь даже минимального дискомфорта, запаха формалина. Сегодня это первый анатомический театр, который есть не только в системе высшего медицинского образования Минздрава России, а вообще в системе подготовки медицинских кадров в современной истории России", - сказала Семенова.

Анатомический театр включает музейные экспонаты - более 500 анатомических препаратов, самые ранние из них датируются 1944 годом, картины, литографии, а также кафедру для практических занятий. Как отметил ректор КГМУ Виктор Лазаренко, театр станет образовательным центром для студентов университета, где будут проходить лекции и изучение анатомии с использованием цифровых технологий.

Курский медицинский институт основан в 1935 году, в 1994 году получил статус государственного медицинского университета и является самым крупным учреждением высшего образования в Курской области. В КГМУ более 19 тыс. студентов учатся по 78 образовательным программам.