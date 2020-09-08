Врио главы Архангельской области: в медицинском вузе региона нужно увеличить целевой набор

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Целевой набор необходимо увеличить в Северном государственном медицинском университете (СГМУ, Архангельск), чтобы его выпускники могли поехать на работу в сельскую местность, заявил журналистам во вторник после рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мы обсуждали вопросы развития СГМУ, необходимость увеличения целевого набора, чтобы у нас появился профицит кадров, который мы могли бы направлять на работу в село, в малые города, где есть проблема", - сказал Цыбульский.

Врио главы предложил увеличить целевой набор со 139 до 195 человек. Он отметил, что даже при наличии материальных стимулов, вводом в эксплуатацию новых ФАПов, реконструкцией больниц приглашение на работу квалифицированных кадров на село в регионе является проблемой.

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов.