В Пензенской области до 17 сентября продлили режим повышенной готовности

ПЕНЗА, 8 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 17 сентября включительно. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 17 сентября включительно без изменений", - отметила она.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, разрешено посещение храмов и мечетей, открыты учебные заведения.

В регионе по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим.

В Пензенской области, по данным на 8 сентября, подтверждено 8 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 087 пациентов выписаны после выздоровления, 113 человек умерли.