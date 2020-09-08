СМИ: Хайнань упростил процедуру оформления разрешения на работу для иностранцев

ХАЙКОУ, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация южной китайской провинции Хайнань упростила процедуру оформления разрешений на работу и проживание для зарубежных специалистов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Ранее граждане других стран, планирующие переехать в эту китайскую провинцию, должны были отдельно подавать документы для трудоустройства и регистрации в два различных ведомства: отдел управления трудовой деятельностью иностранцев и миграционный отдел. Теперь пакет документов можно будет единовременно подавать через нанимателя. Данные о новом сотруднике будут загружены на онлайн-платформу, где соответствующие ведомства смогут ознакомиться с информацией об иностранном специалисте.

Согласно планам властей Хайнаня, это нововведение поможет избежать повторной подачи заявителями одних и тех же документов, что в итоге ускорит процедуру их рассмотрения. "Цель [упрощения процедуры оформления] - предоставить удобный сервис организациям и предприятиям, нанимающим иностранцев, оптимизировать деловую среду и привлечь на Хайнань больше необходимых высококвалифицированных кадров", - цитирует издание представителя департамента науки и техники провинции Ли Хайсюань.

Согласно официальным данным, в настоящее время в провинции Хайнань проживают более 10 тыс. иностранных специалистов. Они работают в сферах образования, туризма, транспорта, бизнес-услуг, науки и технологий, культуры и других областях и вносят большой вклад в строительство и развитие порта свободной торговли на Хайнане.

В последние годы власти Хайнаня проводят целенаправленную политику по привлечению ценных работников. Так, например, для этой категории сотрудников установлен льготный подоходный налог, максимальная ставка которого составляет 15%. Кроме того, для иностранных специалистов и членов их семей власти Хайнаня предоставляют разрешение на временное проживание сроком до пяти лет или вид на жительство.