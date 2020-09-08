В РФ готово приложение для отслеживания побочных эффектов от вакцины против коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Приложение, которое позволит привившимся от коронавируса фиксировать свое самочувствие после введения препарата, разработано, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Архангельск.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Да, приложение разработано. Сейчас каждый получивший в рамках клинических исследований вакцину будет пользоваться этим приложением", - сказал министр.

Ранее Мурашко сообщал, что данное приложение позволит врачам отслеживать состояние здоровья получивших вакцину.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.

Ситуация с коронавирусом в России

Мурашко также отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, несмотря на открытие границ с некоторыми странами, в том числе благодаря соблюдению правил безопасности.

"Пока достаточно все стабильно. Есть правила, которые установлены для открытия границ, поэтому соблюдение их является неким этапом для того, чтобы обезопасить <...> население страны", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о том, не приведет ли открытие границ к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.